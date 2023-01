Fanno sesso nell’ascensore e lo bloccano, scoperti e denunciati

Un 19enne egiziano e una 52enne ucraina, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. I due sono stati beccati mentre facevano sesso in un ascensore della metropolitana di Milano, nella fermata Loreto. E’ stato il personale dell’Atm a chiamare i militari. I due si sono appartati in uno degli ascensori di collegamento tra la superficie e la banchina sotterranea, bloccandolo per alcuni minuti. Quando il personale in servizio nella stazione si è accorto che qualcosa non funzionava ha chiesto l’intervento dei carabinieri. All’apertura delle porte, la sorpresa: i due stavano consumando un rapporto sessuale. tgcom24.mediaset.it