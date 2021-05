Fanno sesso in un prato: atti osceni in luogo pubblico dice la legge. Però la multa salatissima – 10 mila euro – la pagherà solo lei, la 46enne colta da sola dai vigili urbani in un’area verde nei pressi della borgata Santa Maria a Moncalieri. Già, perché il partner, un 38enne, alla vista degli agenti se l’è svignata.

I residenti, scandalizzati dalla passione dei due così esplicita, in pieno giorno, hanno chiamato la polizia municipale. Blitz fulmineo che a quanto pare costerà caro soltanto alla donna (che pare non fosse fidanzata col 38enne). Lui raccogliendo in fretta i pantaloni è fuggito a gambe levate riuscendo a prendere al volo un autobus e lasciando l’amante seminuda tra l’erba. Scemata la passione ora divideranno la multa? corriere.it