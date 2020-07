I Carabinieri di Veroli e di Fontana Liri, hanno deferito in stato di libertà per “furto”, un 40enne (già censito per reati contro la persona e la pubblica amministrazione) e una 35enne, entrambi di Fontana Liri. L’attività di indagine è stata intrapresa dai Carabinieri a seguito della denuncia di furto presentata lo scorso 17 luglio dal dipendente di una stazione di servizio ubicata in Castelmassimo, circa un ammanco di denaro sulla scheda carburanti in suo possesso, dimenticata all’interno della colonnina del distributore automatico. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti nell’area di servizio, i Carabinieri sono riusciti ad identificare e denunciare i prevenuti i quali in possesso della scheda carburanti avevano effettuato dei rifornimenti.

