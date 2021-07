di Fabio Paris

La pandemia continua a lasciare strascichi negativi oltreché ad amplificare gli effetti di quelle che, al tempo, furono scelte miopi. La riviera del lago di Canterno, un tempo rinomato ritrovo per i cittadini di Ferentino e dei comuni limitrofi, centro di rilevanza turistica nonché area verde di primaria importanza in ciociaria, oggi appare abbandonata, degradata, vittima di un vituperio che non le è degno. Le cause del declino, iniziato già tempo prima rispetto all’emergenza sanitaria in atto, vanno ricercate in una serie scelte che, evidentemente, non hanno posto al centro dell’attenzione l’area verde lacustre.

Sull’argomento si è espresso con toni severi anche il rappresentante della Lega Maurizio Berretta, consigliere comunale di Ferentino. “Le dichiarazioni trionfalistiche di esponenti politici locali e regionali sullo stato del Lago di Canterno, di qualche giorno fa, lasciano il tempo che trovano, si limitano all’opera del momento, che poi puntualmente viene lasciata in stato manutentivo ordinario di degrado. Oggi, unitamente al coordinatore locale Patrizio Coppotelli, ho costatato il degrado assoluto della Riserva di Canterno, prestando particolare attenzione a tutta la parte di Ferentino ed a tutta l’arteria viaria principale che collega la nostra Città con Fiuggi.E’ singolare che tutta la riviera della nostra Città, sia ricoperta da sterpaglie, immondizia e dal degrado più assoluto, con le staccionate divelte. Dalle panchine è diventato impossibile scrutare la vista del lago, e sui sentieri e riva si e’ costretti a districarsi tra sterpaglie e immondizia stessa. Peccato non poter usufruire in estate di un’area che fu ai tempi, un punto di ritrovo non solo per i concittadini, ma anche per turisti, peccato… I limiti di una politica becera e che vede ad un palmo di naso, oggi rende un risultato impietoso. Una gestione e competenza affidata in modo improvvido, o forse clientelare, alla direzione del “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” distante oltre 100 km, è stata la più clamorosa scellerata scelta che potesse fare una parte della politica locale e regionale.I risultati sono sotto gli occhi di tutti, i fasti del passato solo lontani ricordi. Sarebbe singolare sapere cosa ne pensano i fautori in primis, i tanto decantati Consiglieri Regionali democratici del territorio, e poi chiaramente gli attuali ‘gestori’ del Lago di Fondi, la prossima settimana nel Consiglio comunale chiederò un impegno forte a tutta l’assise, al sindaco e presidente del provincia Pompeo e alla corrente di Ferentino che fa riferimento ai “democratici regionali”, non vorremmo che per diatribe loro interne a rimetterci è sempre la Cittadinanza ed il territorio.La fruizione del Lago di Canterno va restituita ai Cittadini, nel più breve tempo possibile, piaccia a no”.