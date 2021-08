Gli orchestrali della Fanfara della Polizia di Stato si sono esibiti ieri sera nella bella cornice della piazza cittadina di Terelle, alla presenza di un folto pubblico, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid. Un vasto repertorio quello dei musicisti in divisa, con l’esecuzione di tanti brani e musiche tratte dalle più famose colonne sonore, rivolto ad una entusiasta platea.

Il momento di condivisione è stato fortemente voluto dal parroco Don Angelo che in occasione dell’anniversario per i suoi quarantacinque anni nella parrocchia di Terelle, ha chiesto, quale momento culminante dell’evento, la presenza della Polizia di Stato per accompagnare i membri della nostra società a riscoprire il piacere dello stare insieme come comunità, un invito raccolto dalla Fanfara e dal Questore di Frosinone, che ha voluto essere personalmente presente, proprio a sottolineare quanto sia importante questo percorso di ricostruzione del tessuto sociale, fondato sui valori della legalità, del rispetto per il prossimo e della solidarietà. Note di legalità e fratellanza quelle della Fanfara della Polizia di Stato, diffuse ai giovani attraverso il linguaggio universale della musica. Un messaggio al quale il pubblico ha voluto rispondere con un lunghissimo e caloroso applauso.

Redazione Digital