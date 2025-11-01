Famiglia vive nei boschi senza acqua ed elettricità, “Toglietegli i 3 figli piccoli”

Tre bimbi piccoli, due genitori, la casa in un bosco: una scelta che appare impropria e così, dalla Procura minorile dell’Aquila, è arrivata la richiesta di sospendere la potestà genitoriale. C’è stato un fatto scatenante, il 23 settembre 2024, quando tutta la famiglia – mamma, papà, e i tre figli appunto – sono stati ricoverati in ospedale per un’intossicazione da funghi raccolti proprio nel bosco, in pratica il loro «giardino». Attivati i soccorsi, è anche partita la macchina dei controlli, con conseguente sopralluogo dei carabinieri. E adesso, l’iniziativa della Procura.

La storia arriva dai boschi del Vastese, in provincia di Chieti. I genitori sono stranieri, Catherine Birmingham, 45 anni, ex istruttrice australiana di equitazione di Melbourne e suo marito Nathan Trevallion, ex chef e commerciante di mobili pregiati, 51 anni. Quanto ai figli, si tratta di due gemelli di 6 anni e una bambina di 8.

Una scelta precisa, quella dei genitori, che hanno deciso di ambientare la loro quotidianità isolati, non solo dalla vita di città ma anche dai servizi ormai considerati «essenziali». Nella loro abitazione, un’ex casa colonica abbandonata, come hanno appurato le forze dell’ordine e poi i servizi sociali attivati per i controlli, mancano l’acqua, l’energia elettrica e i servizi elettrici, «sostituiti» con pozzi e pannelli solari, il camino d’inverno. Altra anomalia che ha spinto la Procura ad agire, il fatto che i minori non frequentino la scuola, ma seguano il metodo del cosiddetto «un-schooling», in pratica un’educazione «fatta in casa» senza obbligo di frequentazione.

Dal canto loro, in genitori sostengono che i figli stanno bene e che seguono un percorso educativo domestico, lontano da quella che definiscono una società «avvelenata». Nelle relazioni degli operatori emergono però criticità: assenza di pediatra, isolamento sociale e condizioni abitative ritenute non idonee. I servizi sociali hanno proposto un piano minimo che prevedeva documentazione sanitaria, un alloggio adeguato e l’accesso a un centro educativo comunale. La famiglia ha rifiutato. Di qui è partita la segnalazione alla Procura per i minorenni dell’Aquila che, successivamente, ha chiesto l’affidamento dei tre bambini e una limitazione della responsabilità genitoriale.

«In ogni caso – sottolinea l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della famiglia – non si è in presenza di violenza», né di quel «disagio o devianze che caratterizzano certi nuclei familiari», chiarendo che i genitori sono economicamente indipendenti e che i piccoli stanno bene. Di fatto, secondo il legale si tratterebbe di una scelta di vita ben precisa, da parte della famiglia, che mira a «preservare il rapporto uomo e natura». corriere.it