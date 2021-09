Fa discutere il video di 13 cinghiali – tre adulti e 10 cuccioli – a spasso per le strade del quartiere Trionfale a Roma. Il filmato è stato girato in prossimità con via Cortina d’Ampezzo, e si vedono i cinghiali scorazzare indisturbati, attraversare la strada, fare slalom tra le auto. Il video condiviso su Facebook dal candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, che chiama in causa Virginia Raggi e Nicola Zingaretti: «Non pensate sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione?»