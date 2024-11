Falvaterra, corso di recitazione teatrale per adulti e adolescenti ecco la prima lezione

“Il prossimo 5 novembre partità l’attesissimo corso di recitazione teatrale destinato ad adolescenti e adulti che si terrà a Falvaterra (FR), presso il Centro Polivalente ‘’Sala Grotti’’ – hanno affermato gli organizzatori – L’iniziativa, fortemente caldeggiata dall’amministrazione comunale con a capo il rieletto sindaco, dott. Francesco Piccirilli, rientra tra le attività realizzate grazie al progetto ‘’Falvaterra For You’’, un progetto d’implementazione dei Servizi Sociali finanziato dai fondi PNRR e Agenzia per la Coesione, la cui responsabile è la dott.ssa Simona Mastroianni. Falvaterra aggiunge un ulteriore tassello a quel ventaglio di azioni già avviate, dimostrandosi un comune sensibile anche alla promozione e al consolidamento del benessere della società sul territorio e non solo impegnato a sostenere, ridurre e/o contrastare i bisogni già accertati della popolazione. Il Teatro, infatti, non è solo un naturale motore di aggregazione, ma racchiude in sé così tante materie interne da divenire uno strumento prezioso a livello sociale, lavorando sulla consapevolezza personale, il controllo emotivo e corporeo, la gestione della sicurezza e della crescita interiore. Attraverso un’attività di gruppo piacevole e divertente, il Comune di Falvaterra ha scelto di permettere a quanti vorranno aderire all’iniziativa, completamente gratuita, di sperimentarsi all’interno di una realtà che ha tanto da offrire. La realizzazione del corso è stata affidata a un team in cui spicca il nome dell’ormai noto regista e sceneggiatore Simone Ignagni, autore affermato ormai da molteplici anni nel campo della ricerca, dell’innovazione artistica e della realizzazione di attività in ambito teatrale, cinematografico e musicale. Nel tempo, numerosi riconoscimenti in campo provinciale, regionale e nazionale sono difatti stati ottenuti da La Compagnia dei Perdenti, diretta magistralmente dal regista ciociaro, attraverso rappresentazioni in cui la ricerca del sé o della riflessione esistenziale non mancano mai di stupire lo spettatore, attraverso l’uso di linguaggi artistici multipli, e colpi di scena che talvolta sovvertono completamente la linearità delle aspettative. Non ci resta che attendere gli esiti di questa ennesima iniziativa che il Comune di Falvaterra sta avviando, e che già si preannunciano positivi e gratificanti per quanti si renderanno parte attiva di questo corso. La serie di lezioni, a cadenza settimanale, culminerà in una rappresentazione finale che andrà in scena in primavera, in data ancora da destinarsi. Dunque non lasciatevi sfuggire l’occasione: appuntamento per la prima lezione martedì 5 novembre, dalle 16:15 alle 18:15, per l’inizio di un nuovo viaggio tecnico, artistico ed emozionale, tutto da scoprire e da vivere”.

Redazione Digital