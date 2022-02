Falvaterra, Ceccarelli è il nuovo assessore alla cultura

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro alla neo assessora del Comune di Falvaterra, Elisa Ceccarelli, che manterrà le deleghe già ricoperte da consigliere comunale ai Servizi sociali, alla Cultura e allo Spettacolo – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Una promozione sul campo, visti gli importanti risultati raggiunti dalla Ceccarelli e dall’amministrazione comunale in questi ambiti. Sono assolutamente certa che Elisa, giovane amministratrice molto preparata e competente, saprà rappresentare al meglio le istanze di tutti i cittadini anche in questa nuova entusiasmante sfida. Al sindaco Piccirilli e all’amministrazione uscente, il mio grazie per il lavoro svolto fino a oggi”.

Redazione Digital