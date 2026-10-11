False dichiarazioni sull’identità, in Ciociaria giovane fermata

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Sora ha denunciato in stato di libertà una donna di 37 anni per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

Durante un servizio mirato volto al rintraccio di un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale, gli agenti hanno preso contatti con i familiari di quest’ultimo.

In quella circostanza, una donna si è avvicinata agli operatori fornendo informazioni sul ricercato, ma declinando false generalità e insistendo nel farsi chiamare con un nome fittizio.

Tuttavia, gli operatori della Polizia di Stato conoscevano già la donna, accorgendosi immediatamente che i dati forniti erano falsi. La certezza dei poliziotti ha trovato definitivo riscontro grazie ai successivi accertamenti, che hanno confermato l’esatta identità della trentasettenne.

Alla luce delle risultanze emerse, la donna è stata deferita alla competente autorità giudiziaria per aver mentito sulla propria identità personale a pubblici ufficiali.

Redazione Digital