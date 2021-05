“Fake news e follia. Tre vecchie foto delle mie vaccinazioni contro l’influenza sono state utilizzate dai soliti complottisti no vax per gettare fango sulla campagna di vaccinazioni. Ovviamente abbiamo segnalato le immagini a Facebook e alle autorità competenti. Facciamo attenzione: c’è chi usa queste tecniche meschine per ingannare gli altri. Io il vaccino anti Covid19 l’ho fatto con AstraZeneca, sono in attesa della seconda dose. Tutti i vaccini sono sicuri: ora avanti per riaprire alla vita e al lavoro, non al Covid”. Lo comunica Nicola Zingaretti.