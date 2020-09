“Cari amici, ieri Fb ha deciso di cancellare il mio profilo personale – ha affermato Massimo Ruspandini – Volevo avvertirvi che se non mi troverete non è perché sono scappato o passato al Pd oppure mi sono iscritto alla religione mondialista del Politicamente corretto e del pensiero unico. Penso di essere semplicemente vittima dell’odio dei democratici a parole e degli stalinisti dell’omologazione planetaria”. Lo dice il senatore Massimo Ruspandini di Fdi. “La prendo a ridere però anche se mi dispiace per le centinaia di fotografie personali, i tanti ricordi di vita vissuta con i miei affetti più cari e con tanti di voi. Le foto del nostro impegno civile e politico, delle nostre manifestazioni, del nostro amore per la nostra terra, per la nostra Patria, i momenti ludici e di amicizia, le foto della nostra comunità nazionale e provinciale sono state cancellate con un banale click. È bastato un click”. “Un oscuro burocrate di una multinazionale che fattura miliardi a non finire senza pagare le tasse nel nostro paese, il cui prodotto tutti utilizziamo e del quale siamo utenti e a volte schiavi, ha detto che quei momenti andavano cancellati forse perché gli odiatori di professione avevano segnalato qualcosa che non rispondeva ai loro canoni di ‘civiltà”’.

Redazione Digital