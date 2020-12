di Fabio Paris

Si apre stamane la terza fase del previsto piano di interventi di solidarietà in sostegno delle famiglie alle prese con l’emergenza Covid-19.Il comune di Ferentino vara quindi il “Ristori-Ter”, l’avviso mediante il quale è possibile richiedere l’intervento dell’amministrazione per quel che concerne l’erogazione dei buoni spesa. A beneficiare dell’iniziativa potranno essere tutti i richiedenti, in linea con i requisiti prestabiliti dall’amministrazione gigliata. Parametri consultabili sul portale del comune assieme all’elenco delle attività commerciali aderenti. L’intervento si lega all’iniziativa “Facciamo i Buoni, spendi a Ferentino”.