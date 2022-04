Fabbriche scappano dalla Ciociaria, Ciacciarelli incalza Zingaretti “Colpa del PD”

“Zingaretti sbugiarda il suo partito provinciale che fa tavoli inutili sul Sin affermando di fatto che la perimetrazione Sin Valle del Sacco è stata un errore, figlia di illusioni, un atto che ha finito col bloccare gli investimenti e far scappare le aziende – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Ormai sembra di guardare una pellicola con gli effetti speciali. La sinistra si getta fango a vicenda, scaricando le responsabilità sui suoi. Zingaretti non può lavarsi la coscienza, è troppo tardi. Lui è stato complice di tutto questo, per anni, insieme ai rappresentanti del suo partito. Tutti insieme hanno bloccato gli investimenti nella provincia di Frosinone determinando i casi Catalent e Dobfar. Dopo anni di solleciti da parte del sottoscritto sul far presto sulle autorizzazioni ambientali da parte di questo governo regionale c’è stato solo immobilismo. Ed ora davanti al peggio che è già accaduto si cerca di scaricare le responsabilità, di correre ai ripari. Il tempo di correre è passato! Doveva farlo prima. Troppo semplice ricordarsi ora. Zingaretti si assuma le sue responsabilità sul Sin insieme a ai suoi”.

Redazione Digital