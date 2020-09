“Si sta profilando un’altra crisi occupazionale in provincia di Frosinone, ed è quella che riguarda lo stabilimento Iacobucci HF Aerospace di Ferentino – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – I sindacati hanno espresso molta preoccupazione sul futuro del sito. Il comparto aeronautico, infatti, assicura migliaia di posti di lavoro sul nostro territorio e l’azienda ha annunciato che ricorrerà alla cassa integrazione fino al 14 novembre. Insomma, un quadro tutt’altro che rassicurante che pone in allarme parti sociali e lavoratori. Occorre un piano industriale finalizzato al mantenimento dei posti di lavoro. La Regione Lazio deve intervenire, convocando la proprietà e allestendo un tavolo operativo per salvare i posti di lavoro”.

Redazione Digital