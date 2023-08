Fa il chirurgo con la terza media, ricercato in tutto il mondo dalla polizia

Una (finta) «carriera» da Oscar della… truffa. Una vita che sembra un film, quella del mestrino Matteo Politi: il copione della sua storia è un mix tra Prova a prendermi e Grey’s Anatomy. Perché il «dr. Matteo Politi (altrimenti detto Matthey Mode), specialista in cosmetic and aesthetic medicine» – così si qualifica su Facebook e Instagram dove vanta oltre 1.200 follower – in realtà non è andato oltre la terza media. Eppure, in barba ai suoi «zero tituli», sono oltre 15 anni che, prima in Italia e poi all’estero, continua imperterrito a spacciarsi per medico. Non un camice bianco «qualsiasi»: il (falso) «dr. Matteo Politi alias Matthew Mode» ovunque vada si qualifica come «dottore dei vip», esperto in medicina estetica, «mago della chirurgia plastica». Oggi che ha ormai 43 anni, come allora il sedicente medico mestrino continua imperterrito a ingannare tutti. E ci riesce sempre, nonostante il suo «leitmotiv» sia rimasto lo stesso: ha solo la licenza media ma ovunque vada si presenta come medico laureato nelle migliori università del mondo. Dopo essere stato smascherato, denunciato e processato nel 2010 a Verona, il «dr. Politi» ci ha riprovato con «successo» in Romania. A Bucarest, dove si faceva chiamare «doctor Matthey Mode», il finto chirurgo è riuscito indisturbato a operare per oltre un anno in quattro cliniche d’élite, trattando e «mettendo le mani» su centinaia di pazienti senza avere alcuna competenza. Quando nel 2019, come già accaduto in Italia, venne scoperto in flagrante anche in Romania dove lo tennero per trenta giorni in stato di arresto preventivo, esplose un autentico scandalo nazionale e il caso del «finto medico italiano» finì sulle prime pagine dei giornali e al centro delle trasmissioni più seguite in tv: le infermiere raccontarono addirittura che il «dr. Politi-Mode» non sapeva neppure come indossare i guanti chirurgici. corriere.it