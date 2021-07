Una giovane 15enne viene salvata da due cani bagnino sulla spiaggia di Palinuro, in provincia di Salerno. I due labrador, Igor e Luna, hanno trainato la ragazza fuori dall’acqua, praticamente sfinita, dopo che aveva cercato di tornare a riva invano ed era finita in balia delle onde alte e della corrente molto forte. Le amiche della 15enne hanno subito avvertito i bagnini che sono intervenuti con il supporto dei due animali. I cani, addestrati nelle operazioni di salvataggio, si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare a riva la ragazza: il primo cane a raggiungerla è stato Luna e a poche decine di metri dalla riva è subentrato Igor.