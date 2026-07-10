Extracomunitario picchiato da 2 malviventi, in Ciociaria fermati

Personale della Polizia di Stato, impegnato nell’ordinario controllo del territorio, è intervenuto, in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza NUE 112, nella parte alta della città, in via Acciaccarelli, per persona ferita e riversa a terra, con abbondante perdita ematica.

L’equipaggio della Squadra Volante veniva, nella circostanza, supportato dall’attività investigativa della Squadra Mobile: nel giro di pochissimo tempo mentre il ferito era stato soccorso dal personale sanitario, i poliziotti ricostruivano l’accaduto, in modo sinergico e tempestivo, predisponendo anche perquisizioni personali e domiciliari e individuano i due soggetti convolti nel ferimento del cittadino straniero. I due, entrambi residenti in questo capoluogo, avrebbero colpito la vittima per questioni amorose legate a una ragazza: uno aggredendo con un guinzaglio per cani mentre l’altro con un oggetto acuminato alla schiena. Gli stessi aggressori presentavano ferite per le quali però rifiutavano le cure mediche. Alla luce di quanto emerso, poiché nei loro confronti si è ricostruito un grave quadro indiziario relativo al reato di lesioni personali aggravate in concorso, si è proceduto alla denuncia in stato di libertà.

Redazione Digital