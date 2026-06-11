Extracomunitario pericoloso in Ciociaria, espulso malvivente

La Polizia di Stato ha eseguito una espulsione di un cittadino albanese di 20 anni, perché ritenuto socialmente pericoloso. In particolare, il soggetto, colpito da decreto di espulsione, è stato accompagnato con Ordine del Questore della provincia di Frosinone presso la frontiera marittima di Bari dove è stato imbarcato, in serata, sul traghetto diretto in Albania. Il 20enne, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la pubblica amministrazione e in materia di immigrazione clandestina e stupefacenti era risultato destinatario già di altri 2 provvedimenti di espulsione. Nella giornata di ieri, sempre con riferimento ai servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, è stata altresì emessa, dal Questore della Provincia di Frosinone, l’intimazione al rientro nello stato membro dell’U.E. nei confronti di un cittadino georgiano con permesso di soggiorno francese. Quest’ultimo, trattenutosi clandestinamente in Italia, lo scorso lunedì è stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Frosinone dove era stato recluso quest’ultimo mese di aprile a seguito di un arresto operato dalla Polizia di Stato. In particolare, il soggetto in quella circostanza si era reso autore di un furto. Il predetto dovrà lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital