Extracomunitario pericoloso in Ciociaria, africano espulso dall’Italia
Durante dei controlli finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina è stata emessa, dal Questore della Provincia di Frosinone, l’intimazione al rientro nel suo paese nei confronti di un cittadino senegalese di anni 40. Nei confronti di quest’ultimo, la Commissione Territoriale per l’immigrazione di Roma, lo scorso mese di marzo rigettava la richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato con l’obbligo di rimpatrio ed il divieto di reingresso. Il predetto dovrà lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.
Redazione Digital