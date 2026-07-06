Extracomunitario pericoloso in Ciociaria, africano espulso dall’Italia
La Polizia di Stato ha eseguito l’allontanamento di un Romeno, con accompagnamento su Ordine del Questore della Provincia di Frosinone presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove rimarrà per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento di allontanamento è stato emesso a tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza, in quanto a carico del predetto risultano precedenti penali per i reati di maltrattamenti in famiglia e omicidio stradale. Tali fatti costituiscono una minaccia concreta e grave all’incolumità pubblica e pertanto ne è stata ravvisata l’urgenza di allontanare il soggetto dal territorio nazionale.
Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.
Redazione Digital