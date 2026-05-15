Extracomunitario in Ciociaria senza motivo, espulso noto malvivente

La Polizia di Stato ha eseguito una espulsione di un cittadino marocchino di 50 anni. In particolare, l’uomo, con a carico svariati precedenti di polizia per furto, resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio doloso che, per quest’ultimo, aveva già scontato 7 anni di condanna, era stato colpito da ben due provvedimenti di espulsione del prefetto di Frosinone. Nei confronti del soggetto, trattenutosi in Italia senza giustificato motivo, è stato emesso un nuovo decreto di espulsione e il Questore della Provincia di Frosinone, ne ha ordinato l’accompagnamento presso il centro di permanenza per i Rimpatri di Roma, dove verrà trattenuto in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital