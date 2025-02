Evade dai domiciliari in Ciociaria, fermato in un noto locale

Doveva espiare una pena in regime di detenzione domiciliare per reati contro la persona. Questo è quanto era stato disposto dal Tribunale di Frosinone a carico di un 77enne di Pofi (FR) il quale, avendo violato le prescrizioni impostegli, in particolare per essersi recato presso un bar di Ripi (FR), comune nel quale non poteva recarsi in seguito ad un provvedimento di rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone è stato tratto in arresto. I militari della locale stazione, hanno notificato all’uomo il “decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare con contestuale carcerazione” e dato esecuzione al provvedimento, conducendo il 77enne presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà continuare ad espiare la citata pena detentiva.

Redazione Digital