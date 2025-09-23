Evade dai domiciliari, in Ciociaria arrestato noto malvivente

Un 40enne di Alatri è stato tratto in arresto dai militari del NORM della locale Compagnia, in quanto sorpreso nella flagranza del reato di “evasione”. L’uomo, contravvenendo a quanto imposto dall’Autorità Giudiziaria che lo aveva precedentemente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di “furto”, si allontanava senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione. I militari dell’Arma, a seguito di un controllo presso il domicilio dell’uomo, non trovandolo in casa, attivavano immediatamente le ricerche, rintracciandolo mentre tranquillamente con la propria autovettura vagava per le strade del Comune ciociaro. Ne scaturiva un piccolo inseguimento che, fortunatamente, non causa conseguenze. Il 40enne condotto in caserma, veniva dichiarato in arresto e, al termine delle formalità di rito, veniva condotto nuovamente presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nel primo pomeriggio odierno. A seguito dello stesso, dopo aver convalidato l’arresto, l’Autorità Giudiziaria ne disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital