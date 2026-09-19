Evade dagli arresti domiciliari, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

Continuano insistentemente le ricerche ad opera della Polizia di Stato in seguito dell’evasione di un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per rapina aggravata, in località Trevi nel Lazio, monitorato con l’applicazione del cd braccialetto elettronico. Nello specifico, l’attività è scaturita in seguito alla nota diramata, alla volante del commissariato di Fiuggi, dalla sala operativa della Questura che segnalava la manomissione del dispositivo installato a un giovane classe 2006. Gli operatori, constatata l’assenza del soggetto dal domicilio e il ritrovamento del braccialetto elettronico reciso all’interno dell’appartamento, hanno avviato una serrata attività di perlustrazione nelle zone limitrofe, estendendo la nota di ricerca alle altre forze di Polizia.

Redazione Digital