Evade dagli arresti domiciliari, in Ciociaria arrestato

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato una donna domiciliata nel capoluogo, per evasione. In particolare, nella serata di ieri, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, impegnata nell’ordinario controllo del territorio, ha intercettato la donna lungo la strada che conduce alla sua abitazione. La predetta, che si trovava in regime di arresti domiciliari a seguito dei recenti e noti fatti avvenuti nella Provincia di Frosinone riguardanti eventi sacrileghi perpetrati in luoghi di culto, alla vista della Polizia ha tentato di rincasare immediatamente, ma gli agenti la raggiungevano prima di fare rientro nella propria abitazione e, alla luce di quanto accertato, l’hanno denunciata per evasione.

Redazione Digital