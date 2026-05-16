Evade dagli arresti domiciliari, in Ciociaria a spasso con il cane

Personale della Polizia di Stato, impegnato nei consueti servizi di controllo del territorio, nella giornata di ieri, ha denunciato un uomo per il reato di evasione e segnalato amministrativamente un altro soggetto per la violazione della normativa sulla detenzione degli stupefacenti. In particolare, nella tarda mattinata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno notato un uomo che era a passeggio, in città, con un cane. L’attenzione è stata subito attirata poiché il predetto era già noto in quanto sottoposto alla restrizione della libertà personale e doveva trovarsi agli arresti domiciliari. Dopo essersi avvicinati, gli Agenti lo hanno identificato ed accompagnato presso la sua abitazione ripristinando, di fatto, la misura di detenzione. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione. Nel pomeriggio della stessa giornata, Agenti delle Volanti hanno effettuato un servizio di controllo del territorio volto a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 17.40, in via Volsci, è stata notata una vettura con all’interno un soggetto sospetto. Fermato per un controllo, nel veicolo è stato rinvenuto sul tappetino posto al lato guida, un involucro in cellophane di colore bianco contenente della cocaina. Il conducente ha ammesso di essere il proprietario della citata sostanza dal peso di circa 1 grammo e, pertanto, è stato segnalato alla competente Autorità.

Redazione Digital