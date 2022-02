Eutanasia, Sara Battisti sollecita il parlamento “È una esigenza della società”

“Condivido le parole del segretario del Partito democratico Enrico Letta, ci sono le condizioni affinché il parlamento lavori all’approvazione della legge sul suicidio assistito – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Non commento le decisioni della Corte costituzionale, ma è evidente che si debba rispondere ad una esigenza della nostra società. Come tante cittadine e cittadini del Lazio ho sottoscritto la richiesta per il referendum e, insieme ad alcuni colleghi consiglieri regionali, ho partecipato attivamente nel comitato regionale per la promozione delle iniziative e dei banchetti sul territorio.C’è stata una grande mobilitazione popolare, non possiamo far finta di niente. Serve una legge che aiuterebbe le tante persone che soffrono a non veder riconosciuto il diritto ad un fine vita dignitoso. Auspico un intervento normativo rapido da parte del Parlamento”.

Redazione Digital