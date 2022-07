Euro ai minimi storici, parità con il dollaro non accadeva da 20 anni

L’euro è sceso sotto la parità con il dollaro il 12 luglio intorno alle 12. La moneta comune europea è arrivata fino a un minimo di 0,999995 dollari per poi riportarsi a 1,00061. La rottura di quota un euro riporta la divisa unica ai minimi dal novembre del 2002. La paura per la recessione e i timori crescenti per la crisi energetica stanno pesando sulla moneta europea, che ha accentuato la discesa dopo il crollo dell’indice tedesco di fiducia Zew. La debolezza dell’euro, che può favorire le esportazioni verso gli Stati Uniti e i Paesi legati al dollaro, e il settore del turismo ha anche delle conseguenze negative perché fa aumentare ulteriormente il costo dell’energia che importiamo e il prezzo delle materie prime, che paghiamo in dollari.