Coprifuoco da giovedì 22 ottobre. È l’ordinanza firmata dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana e dal ministro della Salute, Roberto Speranza e inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia. Il testo della delibera prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per «comprovate esigenze lavorative» situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa. Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza Coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non cambierà il trend, potrebbero portare fino a quattromila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva.

