Estate in Ciociaria e sul litorale pontino, ecco tutti gli eventi in partnership con BPC

E’ ormai una tradizione, in estate, ripercorrere i tanti eventi del territorio realizzati con il supporto di Banca Popolare del Cassinate, che partecipa come sponsor e partner di tantissimi appuntamenti che impreziosiscono l’estate 2025, in programma in diverse zone della provincia di Frosinone, sul litorale pontino e in tutto il territorio di competenza della BPC e che spaziano dallo sport alla musica, dall’arte alla cultura, alla letteratura, al giornalismo, allo spettacolo.

Non si può non nominare, in apertura, la ormai storica rassegna musicale Atina Jazz, che dal 1986 porta nel cuore del Basso Lazio e in Valle di Comino, la grande musica jazz italiana ed internazionale. La conferenza stampa di presentazione del Festival si è tenuta il 13 giugno scorso nel Salone del Palazzo Ducale ad Atina. Baby it’s jazz outside! Questo il mood di Atina Jazz Festival che presenta una programmazione davvero eccezionale. Main sponsor anche della 39ma edizione di Atina Jazz è la Banca Popolare del Cassinate, che da sempre è al fianco della manifestazione. Con grande soddisfazione da parte della Direzione artistica del Festival guidata da Leonardo Manzari, del Sindaco di Atina Piero Volante e di tutta l’Amministrazione comunale, oltre che dell’Associazione Kunoichi, presieduta da Elide Di Duca, questa storica manifestazione, che si approccia a festeggiare i 40 anni di vita il prossimo anno, sta vivendo un momento di grande splendore, grazie alla presenza degli artisti straordinari protagonisti delle ultime edizioni e ai progetti collaterali che mirano ad un coinvolgimento sempre più intenso con il pubblico, le istituzioni e tutto il territorio. Il calendario 2025 prevede diverse, meravigliose anteprime nel Cortile di Palazzo Cantelmo e, naturalmente, il grande palco di Piazza Marconi dal 17 al 20 luglio 2025.

Continueranno a partire dal 28 giugno fino a fine luglio gli APERITIVI IN JAZZ, appuntamenti che hanno riscosso negli ultimi due anni un grandissimo successo di critica e di pubblico, affiancando i concerti del Festival.

Il 5 e 6 luglio, a Picinisco, l’ormai tradizionale appuntamento di Pastorizia in Festival, storica manifestazione per la valorizzazione della tradizione enogastronomica del territorio, con eventi musicali e la mostra-mercato nazionale delle eccellenze casearie legate al pascolo, laboratori didattici sul Pecorino di Picinisco DOP, escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e tante altre iniziative.

Manca poco, poi, alla XXI edizione Musica sul Monte Leuci, prestigioso evento musicale promosso dall’Amministrazione Comunale di Pontecorvo in collaborazione con la Associazione musicale Assoflute: Giovedì 31 Luglio nella Concattedrale “San Bartolomeo Apostolo” di Pontecorvo, alle ore 21, Concerto in memoria del Maestro Domenico Sebastiano con un Ensemble di corni costituito da cornisti provenienti da varie parti d’Italia; martedì 26 agosto in Piazza IV Novembre, alle ore 21, il consueto concerto lirico con un cast di artisti di vera eccezione per vivere insieme “Una notte all’Opera”.

L’arte di strada e lo spettacolo sono protagonisti dell’XI edizione di Via di Banda, il festival che celebra la musica, l’arte, la cultura e la comunità con una serie di esibizioni coinvolgenti, attività interattive e spettacoli mozzafiato. L’evento si terrà a San Donato Val di Comino nei giorni 25-26-27 luglio, mentre a Sora è in programma anche quest’anno lo Street art festival.

La BPC è presente a Frosinone come sponsor del Festival dei Conservatori, uno straordinario itinerario che porta sul palcoscenico i migliori giovani musicisti provenienti dai conservatori di tutta Italia. Dieci le serate in programma, dal 9 al 27 luglio, con la presenza di artisti provenienti da diversi conservatori italiani. Il Festival, negli anni, ha ottenuto una grande notorietà anche a livello nazionale e si è guadagnato un grande consenso di pubblico.

Agosto è anche il mese del Gonfalone di Arpino giunto quest’anno alla 54ª edizione e in programma dal 21 al 24 agosto. Il tradizionale palio della Città di Cicerone, vede la sfida tra i Quartieri Arco, Civita, Ponte, le contrade Collecarino, Vallone, Vignepiane, Vuotti.

Sempre ad Arpino, nello scorso mese di maggio, la BPC è stata sponsor del Certamen Ciceronianum, gara di traduzione dal latino e commento critico, linguistico e stilistico di un brano di Cicerone. L’edizione 2025 ha registrato numeri record di partecipanti, con oltre 260 studenti provenienti da 13 nazioni che si sono sfidati nella traduzione e commento di un passo di Cicerone, partecipando così al “campionato di giovani latinisti “. Oltre 321 gli ospiti, tra studenti e accompagnatori, che hanno animato la città di Arpino, vivendo un’esperienza unica e indimenticabile. Il sindaco Vittorio Sgarbi ha definito il latino «lingua vivissima nel patrimonio di pensiero, poesia, storia e cultura che ha formato l’Europa». Anche quest’anno la Bpc è stata sponsor della manifestazione e ha partecipato anche con una menzione speciale dedicata al compianto Donato Formisano, presidente della banca dal 1986 al 2020.

Si è concluso nel mese di giugno il Festival “Valle Di Comino” – VII Edizione 2025 che ha ripreso il filo interrotto delle passate sei edizioni, con eventi che si sono tenuti da marzo a giugno 2025 presso il Palazzo Ducale dei Cantelmo di Atina. La Direzione Musicale del Festival è stata affidata al M° Michele Santorsola, affermato direttore d’orchestra che da anni opera nel settore della divulgazione della musica sia in Italia che all’estero. Ben 14 eventi con programmi di musica classica, colonne sonore, appuntamenti didattici con le scuole e concerti interattivi per bambini con disabilità e le loro famiglie.

Nel mese di luglio, grande successo per la XIX edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Castrocielo. La tradizione, il folklore, la storia locale sono protagoniste del Festival internazionale del Folklore Val di Comino, con tanti eventi in programma per riscoprire storia e tradizione. E sarà ancora la Val di Comino ad ospitare l’edizione 2025 del Festival delle Storie, il festival che celebra la narrazione e il racconto, accogliendo nei diversi paesi della valle autori, narratori, filosofi, scienziati e artisti provenienti da diverse parti del mondo. Un evento stupendo, che ogni anno incanta centinaia di partecipanti, facendo riscoprire la bellezza del racconto e dell’incontro e valorizzando i meravigliosi luoghi della valle. Rinnovata la partnership con il Festival Internazionale Severino Gazzelloni, la rassegna che vuole ricordare il grande flautista Severino Gazzelloni, nato proprio a Roccasecca. Una manifestazione che, ormai, rappresenta una degli appuntamenti più importanti nel panorama degli eventi musicali a livello nazionale e internazionale e che viene organizzato ogni anno, dal 1994, dal comune di Roccasecca. La BPC continua anche la sua partnership con il Comune di Cassino ed è sponsor degli eventi estivi di Cassino Arte 2025 che, quest’anno, si terranno al Teatro Romano, con la riapertura di uno dei luoghi più belli e preziosi della città, di grande valore culturale. Già presentato, inoltre, il cartellone 2025/2026 del Cinema Teatro Manzoni di Cassino, con cui la banca continua una partnership di grande importanza. Inoltre, dal 22 al 31 agosto, il Cassino Summer Festival: tanti eventi per animare l’estate cassinate. Anche quest’anno, inoltre, la BPC è partner dell’Estate Ceccanese e dell’Estate Santeliana, con tanti eventi in programma da luglio a settembre. Ad Arce, dal 7 al 10 agosto, “Sognando le stelle”. Si parte il 7 agosto con il mito della musica italiana Bobby Solo, seguito l’8 agosto da Biagio Izzo, introdotto sul palco dal gruppo di musica popolare arcese I Dissonanti, alla loro prima partecipazione sul palco del festival. Il 9 agosto sarà la volta della serata dance Nostalgia 90, mentre il 10 agosto chiuderà la rassegna la star della nuova scena musicale italiana: BigMama. La BPC continua ad essere presente attivamente anche sul litorale di Formia e Gaeta. Dal 11 al 13 luglio, la XVIII edizione del “Gaeta Jazz Festival”, organizzato dall’associazione “Armonia International Foundation of Arts” con la direzione artistica di Fabio Sasso, in collaborazione con il Comune di Gaeta. Splendide location nella Riviera di Ulisse per un festival riconosciuto a livello nazionale come una delle rassegne più importanti dedicate alle nuove forme e alle nuove visioni della musica jazz. Anche quest’anno, poi, la BPC è sponsor di Arena Virgilio, a Gaeta: tanti grandi eventi e ospiti d’eccezione per un cartellone davvero eccezionale. Torna poi il tradizionale appuntamento con Libri sulla cresta dell’onda, la prestigiosa manifestazione organizzata tutti gli anni dall’Associazione Culturale Tuttilibri e che quest’anno taglia il traguardo della trentaduesima edizione. Il primo ospite è stata una grande esclusiva e ha visto a Gaeta lo scrittore spagnolo . Mercoledì 23 luglio, Chiara Valerio torna con l’ultimo libro ‘La fila alle poste’ (Sellerio) nella sua amata Scauri per raccontare “una città carica di misteri e di quotidiane amare dolcezze”. Giovedi 24 luglio Azar Nafisi, autrice del best seller internazionale ‘Leggere Lolita a Teheran’ e del saggio ‘Leggere pericolosamente’ (entrambi Adelphi) sarà a Formia per parlare del potere sovversivo della letteratura e di molto altro. «Ogni anno, in estate, – afferma il Presidente Vincenzo Formisano – ci piace ripercorrere tutti gli eventi in programma sul nostro territorio e realizzati con il contributo di Banca Popolare del Cassinate: musica, arte, cultura, spettacolo, divertimento. Una serie di iniziative in cui la nostra banca non è semplicemente sponsor economico, ma si impegna per preservare e promuovere il patrimonio culturale, sostenendo l’innovazione e la formazione nel campo delle arti, promuovendo iniziative culturali. Viviamo questo impegno come una partecipazione attiva alla vita culturale della città e di tutto il territorio. E’ una scelta strategica, che costituisce uno dei nodi centrali della nostra filosofia aziendale. Sostenere gli eventi culturali e di spettacolo del nostro territorio, inoltre, ci permette anche di lavorare insieme alle associazioni, agli enti, ai comuni che ogni anno, spesso tra mille difficoltà, si impegnano e lavorano per garantire un cartellone di eventi di altissimo profilo, rendendo i nostri paesi, i quartieri, le città luoghi in cui vivere un’estate davvero stimolante e ampliando anche l’appetibilità turistica del nostro territorio. E’ un grande lavoro, fatto spesso con poche risorse, ma sempre con tanto entusiasmo. Non posso non ricordare, ancora una volta, come accanto ai grandi eventi, quelli che hanno maggiore risonanza mediatica e visibilità, ci siano anche tantissimi piccoli eventi, che noi sosteniamo con uguale convinzione: dalle feste patronali ai giochi di quartiere, dai piccoli tornei sportivi alle attività per i bambini e i ragazzi e molto altro. Eventi che hanno un ruolo fondamentale nella vita delle nostre comunità e nei quali comunque vogliamo essere attivi e presenti. Auguro a tutti buona estate: che sia un estate di riposo, di relax, ma anche di divertimento, di serenità e che i tanti eventi in programma sul nostro territorio siano fonte di ispirazione per iniziative sempre più belle e più grandi e ci aiutino a migliorare la nostra cultura, la nostra vita, il nostro impegno professionale, la nostra capacità di relazionarci agli altri».

