Dal 20 luglio al 28 agosto sarà attivo il servizio di ludoteca comunale presso i locali della scuola dell’infanzia posti al piano terra dell’Istituto scolastico “R. Ambrosi De Magistris”. La ludoteca sarà attiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 solo per i bambini di età 6-11 ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per i bambini di età 3-5 anni. Durante la settimana di Ferragosto il servizio sarà sospeso. Il laboratorio ludico-ricreativo sarà gestito dalla Cooperativa “Altri Colori” individuata dal Distretto socio-assistenziale A con sede ad Alatri. Il servizio ludoteca sarà gestito nel pieno rispetto della normativa vigente e delle linee guida governative in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

«Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Anagni ha attivato il servizio ludoteca per i bambini compresi tra i 3 e gli 11 anni – ha affermato il consigliere subdelegato ai servizi sociali Danilo Tuffi – Il servizio si svolgerà in piccoli gruppi di bambini per garantire il distanziamento e la sicurezza e la prenotazione sarà obbligatoria. Quest’anno tali misure si sono rese necessarie per la situazione d’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo. Abbiamo comunque ritenuto fondamentale riattivare la ludoteca comunale per consentire alle famiglie di poter lavorare senza dover trovare soluzioni “alternative” la mattina e soprattutto per regalare ai bambini momenti diversi di serenità in compagnia di professionisti del settore. Tra le attività che si svolgeranno sono comprese anche la costruzione dei giochi, il laboratorio d’arte, il laboratorio dell’orto, il laboratorio musicale, gioco e natura, i giochi di movimento, i giochi interculturali ed il laboratorio del libro». Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3495842019.

