“L’estate 2020 sarà certamente ‘atipica’ a causa dell’emergenza che ci ha visto coinvolti e per la quale dobbiamo ancora osservare regole e distanze di sicurezza. Nonostante questo, però, non vogliamo rinunciare a vivere la nostra meravigliosa città sulle note di grandi professionisti della musica che, in una modalità tutta nuova, sapranno incantare gli spettatori e regalare a cittadini e visitatori serate di grande qualità che da sempre hanno caratterizzato il cartellone estivo di Ferentino”.

A presentare il programma per il mese di luglio, nella Sala Consiliare di Ferentino, insieme al primo cittadino erano presenti l’assessore alla Cultura, Angelica Schietroma; il presidente della Pro Loco, Luigi Sonni; il direttore artistico della rassegna di chitarra acustica, Giovanni Pelosi; il maestro Alessandro Celardi e il presidente Pietro Alviti della Banda musicale ‘Città di Ferentino’, oltre ad alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Una modalità nuova anche quella della conferenza stampa, trasmessa in diretta streaming e sui canali social proprio per evitare assembramenti e permettere a tutti di conoscere gli eventi che si svolgeranno a partire dal 16 luglio prossimo.

Due le importanti rassegne in calendario: la XVIII edizione di ‘Ferentino Acustica’, l’ormai celebre rassegna di chitarra acustica, con 4 concerti in piazza Matteotti a partire dal 16 luglio e fino a domenica 19 luglio; e poi la XV edizione di ‘Fiati in concerto’, con altre quattro serate (23-26 luglio) che, sempre da piazza Matteotti a partire dalle 21.30, porteranno sul palco grandi artisti del calibro di Moni Ovadia che sarà protagonista del concerto di apertura, insieme al Rocca-Benigni duo. Venerdì 24 luglio sarà la volta di Simona Gandola & Cherries on a Swing set sempre in piazza Matteotti alle 21.30; sabato 25 luglio il palco sarà per Raffaello Simeoni duo mentre la chiusura di domenica 26 luglio è affidata a Girotto & Mangalavite duo.

La partecipazione agli eventi sarà possibile previa prenotazione tramite la creazione di un biglietto digitale che determinerà l’attribuzione del posto a sedere del singolo partecipante. Per la rassegna ‘Fiati in concerto’ https://www.bandaferentino.com/contatti.html oppure inviare messaggio al numero 393.3257476, mentre per ‘Chitarra Acustica’ il numero a cui inviare un messaggio per la prenotazione è 3533836096.

Redazione Ferentino