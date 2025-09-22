Estate conclusa, pioggia e temporali ecco l’equinozio d’autunno

Accompagnato da pioggia e temporali arriva oggi, 22 settembre, l‘equinozio d’autunno e alle 20.19 italiane terminerà ufficialmente l’estate ed entreremo nella stagione autunnale: il Sole attraverserà l’equatore celeste, dirigendosi verso sud. E stavolta non è solo l’astronomia a salutare l’estate. Mai come quest’anno l’addio all’estate è stato così violento con le forti piogge che si stanno abbattendo nel nord Ovest del Paese. Dopo temperature anomale che nei giorni scorsi hanno toccato i 30 gradi con sole splendende , stamattina Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta si sono svegliati sotto i temporali. L’equinozio avviene quando il Sole raggiunge il punto più alto (zenit) sull’equatore e i suoi raggi cadono perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra. In quel momento, in ogni punto del pianeta, giorno e notte hanno la stessa durata. Poiché la durata dell’anno solare non corrisponde esattamente al tempo che la Terra impiega per descrivere un’orbita completa intorno al Sole, il giorno in cui cade l’equinozio d’autunno non è sempre lo stesso ogni anno, ma varia nel periodo compreso fra il 21 e il 24 settembre. Tutto ciò avviene nell’emisfero boreale. Per l’emisfero australe, sarà la notte ad assottigliarsi sempre più, andando verso l’estate. Al polo nord, poi, inizia la lunga notte artica, al polo sud, invece, l’interminabile dì antartico. L’etimologia della parola equinozio è latina, «aequĭnoctĭum», che a sua volta proviene dalla locuzione aequa nox – «notte uguale» – al giorno. Durante questa giornata, come detto, ogni punto del pianeta avrà 12 ore di luce e 12 ore di buio. Poi la notte , sempre nell’emisfero boreale, diventerà gradualmente più lunga fino al sostizio d’inverno che cadrà il 21 dicembre. corriere.it