Espulso un extracomunitario, in Ciociaria contrasto all’immigrazione

La Polizia di Stato ha eseguito una espulsione di un cittadino marocchino di 37 anni, perché ritenuto pericoloso socialmente. In particolare, l’uomo, scarcerato per fine pena in seguito a condanna per lesioni personali e già gravato da un’altra precedentemente condanna espiata per rapina, colpito da decreto di espulsione, è stato accompagnato con Ordine di trattenimento del Questore della provincia di Frosinone presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma. Il predetto verrà trattenuto in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital