Espulso dall’Italia fermato in Ciociaria, extracomunitario accompagnato alla frontiera

La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito l’espulsione nei confronti di un trentenne albanese. L’uomo, scarcerato dalla Casa Circondariale di Frosinone dopo aver scontato una pena di 7 anni per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con provvedimento del Questore della Provincia di Frosinone è stato accompagnato presso la frontiera aerea di Fiumicino, con destinazione Albania. Sono 28 le espulsioni dal territorio nazionale di cittadini stranieri ritenuti socialmente pericolosi disposte con provvedimenti del Questore ed eseguite dagli Agenti della Questura di Frosinone nell’ultimo trimestre di cui 14 nel mese di settembre. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital