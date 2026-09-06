Espulso dall’Italia fermato in Ciociaria, arrestato extracomunitario

La Polizia di Stato ha notificato l’Ordine di lasciare il territorio nazionale, entro 7 giorni dalla notifica, a un cittadino del Marocco con precedenti di polizia per i reati di furto e diverse inosservanze alle prescrizioni del foglio di via obbligatorio dal Comune di Alatri emesso quest’anno e dal comune di Frosinone emesso nel 2025, in seguito al rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno.

Al predetto, la Questura di Frosinone aveva rilasciato un permesso di soggiorno in quanto minore non accompagnato, con validità fino al 2023. Alla scadenza lo straniero aveva chiesto il rinnovo con conversione in attesa di occupazione, senza però di fatto produrre idonea documentazione e pertanto è stato emesso il provvedimento di lasciare il territorio nazionale, in quanto irregolare.

Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.

Redazione Digital