Espulso dall’Italia fermato in Ciociaria, arrestato extracomunitario
La Polizia di Stato ha eseguito l’allontanamento di un cittadino egiziano, con accompagnamento su Ordine del Questore della Provincia di Frosinone presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove rimarrà per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera.
A determinare il provvedimento è stata l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale, in quanto carente delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione per consentirne la permanenza sul territorio nazionale.
Altresì si rappresenta che l’uomo non è originario di un paese in cui è in atto un conflitto interno o internazionale o una violenza indiscriminata tale da costituirne una minaccia grave alla propria incolumità.
Non persistendo di fatto un effettivo rischio di grave danno individuale legato agli eventi indicati, è stata avviata la procedura di espulsione nei confronti del soggetto.
Ulteriori servizi finalizzati al contrasto all’immigrazione clandestina saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.
Redazione Digital