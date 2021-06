Gli agenti hanno fermato, nelle vicinanze della casa circondariale di Frosinone, un’autovettura con a bordo quattro persone, di cui due minorenni e un uomo e una donna di origine campana che risultavano annoverare diversi precedenti. L’atteggiamento nervoso e sospetto dei due maggiorenni ha indotto gli operatori ad effettuare un controllo più accurato, rinvenendo nel bagagliaio dell’auto una scatola di cartone contenente 25 kg di artifizi pirotecnici esplodenti e tre batterie di tubi, tutti collegati illecitamente ed in modo pericoloso ad un’unica miccia di innesco, amplificando così la potenza esplosiva e mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica. I due soggetti riferivano ai poliziotti di trasportare il materiale esplodente e di essere arrivati nelle vicinanze della casa circondariale per manifestare la loro presenza in occasione del compleanno di un detenuto, padre dei due minori. Condotti presso la Questura, i due sono stati denunciati e i minori sono stati riaffidati alla madre.

Redazione Frosinone