Esplosione in un’azienda di rifiuti, morti 3 operai 1 è disperso

Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alla Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri, rinforzi sono in arrivo da altre province. La Ecopartenope si trova nella zona industriale di Marcianise ed è attiva, come si legge sul sito aziendale, da più di 40 anni. «Da sempre – si legge ancora in home page – ci preoccupiamo di offrire un servizio di grande qualità rispettando tutte le leggi in materia non solo nella lettera, ma anche nello spirito ecologista. Operiamo nel settore ambientale per la raccolta, lo stoccaggio ed il recupero di oli usati, liquidi di sentina nel settore navale, batterie esauste». corriere.it