“Nel pomeriggio di domenica 23 agosto siamo intervenuti sui Monti Ernici, in provincia di Frosinone, per ricercare e recuperare quattro escursionisti di Alatri dispersi – hanno affermato i rappresentanti del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS – I quattro, impegnati in un’escursione sul sentiero che porta dalla Certosa di Trisulti al Monte Rotonaria, dopo aver perso l’orientamento hanno contattato i Carabinieri chiedendo aiuto. I militari dell’Arma hanno dunque allertato la stazione locale di Collepardo del Soccorso Alpino che è intervenuta con una squadra di terra. Il gruppo di escursionisti, contattato telefonicamente, è stato individuato facilmente vicino ad un rifugio e riaccompagnato alla Certosa di Trisulti. Nonostante la stanchezza e la disidratazione dei quattro, non è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto a supporto delle operazioni anche i Carabinieri di Alatri”.

Redazione Digital