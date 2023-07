Escort fa affari d’oro, “Mariti accompagnano le mogli al mare poi vengono da me”

«Voglio andare al mare. Quest’estate voglio proprio andare al mare, devo riposare», canta Vasco Rossi. Sono trascorsi 42 anni da quando il cantautore ha scritto questa canzone, ma non è cambiato molto. Tutti, o quasi, vogliono raggiungere le località bagnate dal mare, comprese le escort. Certo, non lo fanno per «riposare» ma per lavorare. Grazie ai dati raccolti nel 2022 e negli anni precedenti da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di Escort in Europa, si può affermare che in tutto il nord d’Italia l’offerta di escort in estate crolla. A Brescia, per esempio, c’è una riduzione dell’offerta del 13%. Proprio perché le sex workers «migrano» nelle località marine, dove continuano a fare affari tra luglio e agosto. Ma, come in tutti i contesti, anche in questo caso c’è l’eccezione. Non tutte vanno al mare, come Luisa (presente sul sito Escort Advisor su Brescia) che ormai da anni svolge questo lavoro in città. «Ho scelto di restare a Brescia, perché sono molti anni che lavoro qui e anche nel periodo estivo preferisco continuare a svolgere l’attività in centro. Ho molti clienti da Milano, Bergamo, Verona, sono tutti di passaggio, e mi raggiungono facilmente visto che non mi trovo distante dall’uscita dell’autostrada. Si rilassano e poi ripartono. Sono come l’autogrill, ma più accogliente». «Tanti clienti non vanno in vacanza o ci mandano le mogli e quindi cercano un po’ di trasgressione. In sostanza accompagnano le mogli al mare e poi vengono da me. Lo fanno in tanti. Per una cena e dopo cena, ovvero serata completa, la mia tariffa è 500 euro, sennò per un’ora chiedo 200 euro». corriere.it