Esce si ubriaca e non riesce a stare in piedi, fermato a Frosinone.

Un nigeriano è stato sanzionato per ubriachezza, in quanto sorpreso dagli agenti nella zona bassa del capoluogo, in evidente stato di ebbrezza alcolica tale da non riuscire neanche a stare in piedi. Sul posto anche personale del 118 per soccorrere l’uomo.

Redazione Frosinone