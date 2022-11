Esce dal tunnel della droga e dal carcere, ecco la storia di Paola e il suo messaggio di speranza

Nasce in una famiglia rigida, Paola Aceti conclude il suo matrimonio ed entra nel tunnel della droga. La tossicodipendenza fa cadere Paola in un vortice di sofferenza e autodistruzione, fino a portarla in carcere. Quello che sembra essere il punto più basso della sua esistenza, è per Paola anche il luogo della rinascita. Proprio dietro le sbarre, Paola matura una consapevolezza diversa: decide di vivere, di smettere con le sostanze stupefacenti, di riprendere in mano la sua vita. Inizia un nuovo percorso. Paola sente che la sua storia può aiutare chi, come lei, ha affrontato l’inferno e non riesce a rivedere la luce. Durante il lockdown scrive un libro: “Esiste la luce nel buio“ Kimerik Editore. Racconta il suo dolore fino alla rinascita e alla conquista di una nuova vita, con il lavoro da chef e un delicato equilibrio emotivo finalmente ristabilito tramite la sua determinazione e la sua forza di volontà.

Redazione Digital