Maturità, traguardo fondamentale. Paolo, 19 anni, alle prese con l’esame di stato racconta la sua esperienza con la didattica a distanza.

Come è stato seguire le lezioni da casa? «Seguire le lezioni da casa è stato importante per non perdere concetti importanti del programma scolastico, anche se a volte ho avuto problemi di rete e quindi non è stato possibile seguire le lezioni. Devo dire riguardo alla didattica che i professori sono molto disponibili».

Cosa ti è mancato della scuola? «Della scuola mi è mancato naturalmente stare a contatto con i compagni e con i professori».

Parliamo degli esami, come ti stai preparando all’appuntamento? «Per quanto riguarda gli esami sto cercando man mano di ripassare tutto il programma scolastico in modo da sostenere una prova che mi permetta di raggiungere una buona valutazione finale».

Cosa ti preoccupa più di tutto? «La mia preoccupazione, come quella di tutti gli studenti credo, è quella di non riuscire a sostenere l’esame come si vorrebbe e quindi di non raggiungere l’obiettivo fissato».

La vera sfida sarà il giorno dopo l’esame. I punti interrogativi nel mondo del lavoro sono tanti. Hai già progetti? «Devo ancora decidere cosa fare dopo aver preso il diploma, mi auguro di riuscire a trovare un lavoro che mi piaccia e soprattutto che soddisfi le mie esigenze».

Paolo Diana 5 C-D IIS “Nicolucci-Reggio” Isola del Liri (FR)