Gli esami di terza media, il primo importante traguardo. Carlo Alberto Sciucco, 13 anni, alle prese con l’elaborato di fine anno, racconta la sua esperienza con la didattica a distanza.

Com’è stato seguire le lezioni da casa? «Quest’anno è stato un anno un po’ particolare per tutti noi. La pandemia ha fermato il mondo intero, e ovviamente anche la scuola. Come tutti già sapranno è stato adottato, per non perdere l’anno scolastico, un metodo via web che ha permesso agli studenti di sostenere le varie lezioni con gli insegnanti».

Come stai preparando gli esami? «Quest’anno avrei dovuto affrontare gli esami di terza media, e come tutti i miei coetanei subito ho pensato che modalità avrebbe adottato la scuola per risolvere il problema. Alla fine non è cambiato molto, ma devo dire che è stato piuttosto impegnativo preparare un elaborato per ogni materia, soprattutto per chi non avesse dimestichezza con il computer. Con qualche piccolo aiuto informatico sono riuscito a fare un bel lavoro, ora non mi resta che studiare e preparami per il colloquio».

Avresti preferito qualcosa di diverso? «L’anno scolastico, per quando mi riguarda, è stato a livello di compiti, interrogazioni e verifiche un anno come un altro, ma cosa che non mi aspettavo minimamente, è quanto è stato stancante e stressante rispetto agli anni passati».

La vera sfida sarà il giorno dopo l’esame. Cosa ti auguri per il futuro? «Quasi sicuramente l’anno prossimo conoscerò compagni ed insegnanti tramite uno schermo e questa idea non mi va molto a genio, ma sono sicuro che prima o poi si risolverà tutto e potrò stringere nuove amicizie e conoscenze».

Carlo Alberto Sciucco, Secondo Istituto Comprensivo Monte San GiovannI Campano (FR)