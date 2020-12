di Fabio Paris

Una fine indecorosa, per un uomo e una donna di origini africane, si è consumata in quel di Ferentino. I due, residenti nel quartiere scalo della città gigliata, sarebbero stati sopraggiunti dalla morte nel sonno. Fatale, la fuoriuscita fdi gas dalla stufetta, utilizzata dalla coppia per scaldarsi all’interno dell’appartamento. A nulla è valso l’intervento dei sanitari, giunti sul luogo assieme a diverse unità dei vigili del fuoco. Le dinamiche certe sono ora al vaglio della compagnia dei carabinieri di Ferentino. In corso le operazioni di evacuazione delle salme.