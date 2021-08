I volontari dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) sono impegnati nelle operazioni di supporto e potenziamento dei servizi al cittadino su incarico dell’Amministrazione Comunale, in particolare per quanto concerne l’ausilio nel settore manutenzioni e verde pubblico. I volontari PUC hanno provveduto alla pulizia del Parco della Rimembranza a supporto della ditta incaricata provvedendo a dare all’area verde sottostante Piazza Cavour il decoro che le spetta.Il Sindaco Daniele Natalia ed il Consigliere Comunale subdelegato ai Servizi Sociali Danilo Tuffi dichiarano: «L’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività è fondamentale per sostenere, grazie all’opera dei volontari percettori di Reddito di Cittadinanza, il lavoro quotidiano degli uffici comunali e quindi migliorare i servizi per i cittadini. In particolare per quanto concerne il sostegno alle attività di più diretto interesse per la cittadinanza come le manutenzioni ordinarie o la cura del verde pubblico, i PUC svolgono una funzione essenziale in quanto rappresentano una presenza “continua” sul territorio comunale andando a costituire, per le mansioni che svolgono, una sorta di “servizio ausiliario” dell’Amministrazione. I buoni risultati sono già evidenti, con l’aumento del personale a disposizione per i Progetti d’Utilità Sociale a partire dal mese di settembre, dunque tra qualche giorno, anche questo servizio verrà potenziato. L’impiego dei volontari PUC viene inoltre strutturato coerentemente alle esperienze ed alle capacità professionali di ognuno di essi così da avere a disposizione persone qualificate per lo svolgimento delle mansioni che, seguendo il progetto, l’Amministrazione assegna».

Redazione Anagni