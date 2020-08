Dopo l’ultima mostra collettiva dal titolo ‘Intervallo’, l’associazione IsolArte torna più carica che mai con un nuovo evento che si terrà sabato 29 agosto a partire dalle ore 18 nella frizzante location della Galleria Eustachio Pisani, in piazza XX Settembre ad Isola del Liri. ‘Equilibristi’ è la parola d’ordine dell’esposizione che vede la partecipazione di ben 15 artisti provenienti da diverse città della provincia di Frosinone. Un tema non scelto a caso, ma che racchiude una condizione che ha accomunato e continua ad accomunare la vita di tutti da ormai 6 mesi, ovvero da quando il Coronavirus ha scardinato la normalità e la quotidianità di ognuno sotto molteplici aspetti. Equilibristi in un momento storico in cui si vive nell’incertezza, dove la stabilità è quasi un’illusione, dove sono tanti i punti interrogativi che ci assalgo, eppure continua ad esserci la voglia di mettere un piede dietro l’altro sulla corda della vita spalancando le braccia come ali che aiutano a sentirci liberi.

“Siamo tutti equilibristi. Sospesi tra sogno e ragione, tra illusione e realtà, tra solitudine e caos. Siamo i migliori amici nemici di noi stessi. Siamo i primi a condannarci e assolverci. Siamo uomini e donne acrobati che volano tra Anima e Cuore, senza fiato e senza capirne la ragione”. I lavori esposti spazieranno dalle opere pittoriche ad elementi di scultura passando per la fotografia ed i disegni su carta.

Durante l’evento organizzato da IsolArte con il supporto dell’assessorato alla Cultura ed il patrocinio del comune di Isola del Liri, verranno adottate tutte le misure Anti-covid. Pertanto non sarà consentito l’ingresso ai visitatori sprovvisti di mascherine e l’entrata avverrà in modo scaglionato. Il pubblico seguirà un percorso regolamentato con controllo da parte di un addetto che vigilerà sul rispetto delle normative in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus.

Redazione Digital