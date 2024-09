EpiphyllumPrize, arte contemporanea in Ciociaria oltre 1200 votanti

La seconda edizione dell’EpiphyllumPrize, tenutasi presso il suggestivo Museo Preistorico P. Fedele di Pofi, ha superato ogni aspettativa, confermandosi come uno degli eventi artistici emergenti più significativi del panorama culturale della provincia. Con oltre 1200 votanti e la partecipazione di 51 artisti selezionati tra più di 100 candidature, l’evento ha offerto due giorni intensi di pura arte, coinvolgendo appassionati, esperti e curiosi. Organizzato dall’associazione Aps Ichor, l’EpiphyllumPrize è molto più di un semplice concorso: è un’esperienza immersiva destinata a scrivere una nuova pagina nella storia culturale del territorio. In soli due anni, questa manifestazione ha conquistato il cuore del pubblico, puntando a una crescita che non si ferma ai confini provinciali, ma guarda già a una dimensione regionale. La Giuria di questa edizione, composta da Antonio Centra, Luigi Vacana, Biagio Cacciola, Riccardo Bernardi e Silvia Sbardella, ha assegnato un unico premio, evidenziando l’eccellenza artistica delle opere in gara. Le opere selezionate hanno dimostrato un grande livello di qualità e innovazione, testimoniando la vitalità dell’arte contemporanea locale. La selezione degli artisti è stata curata con grande attenzione da un team di esperti, composto da Amelio Daniele, Chiara Zeppari, Giorgia Leva, Giulia Iacovacci, Valentina Lilla, Davide Stirpe e Alex Asavei, i quali hanno scelto i 51 finalisti tra oltre 100 candidature. Questo processo ha garantito una competizione di altissimo livello, riflettendo il valore e la creatività degli artisti partecipanti. Tra i presenti, Amelio Daniele, presidente dell’associazione Aps Ichor, promotrice dell’evento, il Consigliere provinciale Luigi Vacana, Giuseppe Pettenati dell’associazione Ci Vediamo in Provincia, l’archeologo Italo Biddittu, e il professor Biagio Cacciola hanno svolto un ruolo cruciale nella riuscita della manifestazione. I ringraziamenti vanno anche ai partner culturali che hanno contribuito al successo dell’evento: il Museo Luigi Centra, rappresentato da Antonio Centra, il Museo Academie Vitti, con la partecipazione di Valentina Lilla, e le associazioni Arcigay, rappresentata da Matteo Paniccia, Teniamoci per Mano, e la Scuola di Danza Progetto Contemporaneo di Andrea De Filippi. Un ringraziamento speciale va inoltre al tecnico del suono Matteo Carnesecchi, e al reparto grafico Giulia Santopadre, che hanno dato un contributo essenziale alla perfetta riuscita dell’evento. Un riconoscimento speciale va anche al Museo Preistorico P. Fedele e al Comune di Pofi, che hanno ospitato e sostenuto questa straordinaria manifestazione. L’EpiphyllumPrize non è soltanto un evento, ma un simbolo di rinascita culturale, un progetto in continua espansione che promette di crescere ancora, consolidando il suo ruolo nel panorama artistico regionale. Questo evento, infatti, si propone di diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea, richiamando l’attenzione non solo di artisti e appassionati locali, ma anche di un pubblico più ampio. Per chiunque voglia unirsi a questa grande avventura, l’associazione Aps Ichor invita tutti gli interessati a seguire la loro pagina Instagram (Aps Ichor) e a contattarli direttamente per diventare parte attiva di questo ambizioso progetto. Unisciti a noi e fai parte del futuro dell’arte!

Redazione Digital